الرئيس روحاني يدعو لتوثيق ونشر “جرائم الحرب الاقتصادية” التي مارستها إدارة ترامب بحق إيران

دعا رئيس الجمهورية الإيراني الشيخ حسن روحاني إلى “توثيق ونشر جرائم الحرب الاقتصادية والجرائم ضد الإنسانية، التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحق الشعب الإيراني”.

وفي تصريح خلال اجتماع “لجنة التنسيق الاقتصادي” التابعة للحكومة، أشار الشيخ روحاني إلى “أعراض الحرب الاقتصادية وتداعياتها السلبية على مسار التنمية الاقتصادية ومعيشة الشعب الإيراني”.

وقال: “المتعارف عليه هو استرعاء الرأي العام الدولي إلى آثار المجازر ضد الإنسانية التي تحدث خلال الحروب والمواجهات العسكرية، لكن ينبغي أيضا التركيز على نتائج الحظر والحرب الاقتصادية باعتبارها جريمة صامتة ضد الإنسانية، وتوثيقها لكي يعرف العالم أجمع بحجم هذه الانتهاكات”.

وأضاف: “فضلا عن توثيق جرائم ترامب التي عرقلت مسار التنمية والازدهار في البلاد وتسببت في أضرار اقتصادية ومعيشية وصحية للشعب الإيراني، يتعين توثيق الصمود والجهود التي بذلت من أجل احتواء هذه الحرب أيضا”.

المصدر: وكالة ارنا