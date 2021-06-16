كورونا في إيطاليا.. 63 وفاة و1255 إصابة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 00:24

كورونا في إيطاليا.. 63 وفاة و1255 إصابة جديدة

منذ 36 mins 15 June، 2021
سيارة إسعاف أمام مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة نابولي الإيطالية (رويترز
سيارة إسعاف أمام مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة نابولي الإيطالية (رويترز
أخبار دولية - ايطاليا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنه تم تسجيل 63 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء مقابل 36 حالة يوم أمس، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة من 907 إلى 1255.

وبحسب الوزارة، يبلغ إجمالي حالات الوفاة 127101 منذ بدء انتشار الوباء في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.

أما إجمالي حالات الإصابة فيبلغ 4.25 مليون حالة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء حوالي 212112 اختبارا لكوفيد-19 في اليوم الماضي، مقارنة بـ79524 اختبارا في اليوم السابق.

المصدر: رويترز

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