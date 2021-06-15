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June 15 2021 - 16:32

استهداف رتل للاحتلال الأميركي داخل مطار بغداد

منذ 1 ساعة 15 June، 2021
استهداف رتل للاحتلال الأميركي داخل مطار بغداد
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت فصائل المقاومة العراقية عن استهداف رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي داخل مطار بغداد. وقالت المقاومة في بيان “تمكـــن فصيـل المقــاومة الـدولـية بعون الله من استهداف رتلاً للدعــم اللوجستي للاحتلال الأميركي داخل محصنات الاحتلال داخل مطار بغداد”.

وأشار البيان إلى أن الرتل مكون من 4 عجلات عجلتين نوع لاندكروزر بيضاء وآليتين عسكرية، مؤكدًا أن العملية أسفرت عن إصابة الرتل ومقتل أربعة جنود. وفي ذات السياق، أفادت مصادر عراقية عن إصابة رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأميركي جنوب محافظة بغداد بمنطقة اللطيفية.

المصدر: فارس

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