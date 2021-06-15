أفغانستان.. مسلحون يقتلون 4 من العاملين في التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن مسؤولون في أفغانستان، أن مسلحين استهدفوا أعضاء فريق التطعيم ضد شلل الأطفال شرق البلاد الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل أربعة موظفين صحيين على الأقل. ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن هذا الهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد الثلاثاء.

وقال منسق حملة مكافحة شلل الأطفال شرق البلاد الدكتور جان محمد، إن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة آخرين. وكان تنظيم “داعش” أعلن في آذار/مارس الماضي مسؤوليته عن مقتل ثلاث نساء في فريق التطعيم ضد شلل الأطفال في جلال آباد، عاصمة ولاية ننكرهار بأفغانستان.

المصدر: روسيا اليوم