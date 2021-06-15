شكري يزور قطر حاملاً رسالة من السيسي

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح الثلاثاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن “أمير البلاد تسلم رسالة خطية من رئيس مصر، تتصل بدعم العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية”.

وكان شكري قد بدأ أمس زيارته إلى الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس المصري إلى أمير قطر “بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على بيان العلا، في 5 كانون الثاني/يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين”.

المصدر: روسيا اليوم