شيخ الأزهر يدعو إلى التصدي لمسيرة الأعلام الاستفزازية حول #الأقصى (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2021 - 11:48

شيخ الأزهر يدعو إلى التصدي لمسيرة الأعلام الاستفزازية حول #الأقصى (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 15 June، 2021
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