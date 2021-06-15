بالصور | مشاهد جديدة من عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان

أظهرت مشاهد جديدة من عمليات الجيش اليمني واللجان الشعبية الواسعة في جيزان السيطرة على أعداد من مواقع جيش النظام السعودي في محور جيزان وتكبيدهم خسائر فادحة. وبينت المشاهد تقدم وحدات الجيش واللجان الشعبية من عدة مسارات باتجاه مواقع الجيش والسعودي ومرتزقة الجيش السوداني وبدأ الإلتحام معهم.

ووثقت المشاهد تقدم المجاهدين واطباق النيران على ثكنات وتحصينات قوات العدو وتكبيدهم خسائر أجبرت أعداد كبيرة منهم على الفرار. وبينت أعداد من جثث مرتزقة الجيش السوداني لقو مصرعهم خلال العمليات.

وتمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تكبيد قوات العدو خسائر في العدد والعتاد وفرض السيطرة الكاملة على مواقع الجيش والسعودي ومرتزقة الجيش السوداني. ووثقت المشاهد اغتنام المجاهدين لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

يشار إلى تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تحرير أكثر من 150 كم مربع في محور جيزان، بعملية هجومية واسعة تمكنوا فيها من تحرير أكثر من 40 موقع ودحر قوات الجيش السعودي ومرتزقة الجيش السوداني ومرتزقة العدوان المتمركزة فيها وتكبيدهم خسائر فادحة في العديد والعتاد.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني