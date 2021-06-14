شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في حي الشيخ جراح بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 21:50

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في حي الشيخ جراح بالقدس

منذ 12 mins 14 June، 2021
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