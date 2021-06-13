نتنياهو: عدد الأصوات خلال الانتخابات كان جيدا بالنسبة لنا لكن بينت تمكن بالغش والخداع من أخذ مئات الأصوات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2021 - 17:40

نتنياهو: عدد الأصوات خلال الانتخابات كان جيدا بالنسبة لنا لكن بينت تمكن بالغش والخداع من أخذ مئات الأصوات

منذ 10 mins 13 June، 2021
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