رئيس لجنة شؤون الأسرى في اليمن: مستعدون للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة تشمل الصبيحي وهادي وغيرهما

أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى اليوم السبت، أن”اللجنة مستعدة للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة تشمل الصبيحي وهادي وغيرهم إذا كان لدى مرتزقة العدوان صلاحية في إتمام مثل هكذا صفقة”.

وأوضح المرتضى لقناة المسيرة بالقول: “مع غياب الدور الأممي حاليا في ملف الأسرى، نؤكد استعدادنا للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة تشمل محمود الصبيحي وناصر منصور هادي وغيرهما من القيادات”.

وأضاف المرتضى”تأتي هذه المبادرة لدفع الأعذار عن مرتزقة العدوان الذين يتحججون بأننا من يرفض صفقات التبادل ورفض اخراج القيادات”.

وأوضح أن”السعودية تمنع صفقات التبادل والمرتزقة لا يملكون أي صلاحية لتجاوز الأوامر السعودية”.

وقال”ننتظر رد المرتزقة ومستعدون لإرسال وساطات محلية من المشايخ والوجاهات وعقد اللقاءات الثنائية لترتيب الصفقة.مبينا الحرص على تحرير الأسرى وبذل كافة الجهود بهدف تحقيق ذلك”.

وتابع المرتضى “نعتقد أن ضعف الأمم المتحدة عن ملف الأسرى سببه غياب الملف عن أولوياتهم ويتعاملون معه كملف ثانوي”.

المصدر: المسيرة