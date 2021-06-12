ماراتون “فايزر” يتواصل في البقاع الغربي

منذ السابعة صباحاً فتحت كل من مستشفى مشغرة الحكومي ومستشفى راشيا الحكومي أبوابها لاستقبال المواطنين ممن أعمارهم فوق ال 55 وأيضاً لذوي الإحتياجات الخاصة، نسبة إقبالاً متفاوتة حيث شهدت مستشفى راشياً إقبالاً كبيراً وجيداً فيما في مشغرة كان الإقبال مقبولاً مع دعوات من الإدارة لاستغلال هذه الفرصة التي أتاحتها وزارة الصحة العامة، وكما العادة حسن استقبال وإدارة، عاون الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في مشغرة وراشيا العديد من الهيئات والمنظمات والجمعيات الأهلية والصحية، بدوره رئيس قسم الصحة وطبيب القضاء في وزارة الصحة في البقاع الغربي الدكتور حسن محفوظ قال :” الإقبال في مركز مشغرة متدني بسبب وجود أربع مراكز تلقيح في البقاعين الغربي والأوسط وراشيا وبالتالي توزع الراغبون على هذه المركز، الإقبال بالإجمال مقبول وهناك تنظيم دقيق وندعو جميع المستهدفين للحضور وأخذ اللقاح، على أمل أن تستمر هذه الحملات لنحقق قدر أكبر من الحماية للبنانيين”.

المصدر: مراسل الموقع