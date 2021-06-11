انتصار ايار وسيف القدس بوصلة التضامن العربي في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2021 - 22:04

انتصار ايار وسيف القدس بوصلة التضامن العربي في بيروت

منذ 57 mins 11 June، 2021
وفد من شخصيات سياسية وحزبية عربية1
لبنان

في عيد المقاومة والتحرير وانتصار المقاومة في فلسطين في معركة سيف القدس زار لبنان وفد من شخصيات سياسية وحزبية عربية تضمن اكثر من ثلاثين شخصية سياسية وحزبية وبرلمانية قادمين من اثنتى عشرة دولة عربية وذلك لتقديم التهنئة في الانتصارين التاريخيين للمقاومة في لبنان وفلسطين .

وقد زار الوفد المؤلف من دول سوريا مصر والسودان وموريتانيا وتشاد وتونس والمغرب والاردن وفلسطين واليمن والبحرين والسعودية على المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لتقديم التهنئة بالانتصارين والتأكيد على الوقوف الى جانب لبنان حكومة وشعبا في مواجهة الغطرسة الأمريكية وكسر العقوبات المفروضة على لبنان، كما قام الوفد بزيارة روضتي الشهيدين والحوراء حيث وضع اكاليل الزهور على اضرحة الشهداء وقراة الفاتحة مختتما نشاطه بلقاء ممثلي الاحزاب والقوى السياسية الوطنية والاسلامية.

وفد من شخصيات سياسية وحزبية عربية2
وفد من شخصيات سياسية وحزبية عربية3

المصدر: بريد الموقع

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