سرايا القدس تنعى القائد ياسر المصري الذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها في معركة سيف القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2022 - 20:50

سرايا القدس تنعى القائد ياسر المصري الذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها في معركة سيف القدس

منذ 27 mins 1 June، 2022
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