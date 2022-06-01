سرايا القدس تنعى القائد ياسر المصري الذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها في معركة سيف القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2022 - 20:50
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حزب الله: 35 عاما مضت على استشهاد الزعيم الوطني الكبير الرئيس رشيد كرامي وفي كل مرة تزداد الحاجة الى دوره الوطني
حزب الله: لقد شكل الرئيس الراحل في حياته حالة وطنية متميزة ووقف سدا منيعا في مواجهة مشاريع التقسيم والفدرلة
حزب الله إذ يدعو اللبنانيين الى الاقتداء بمسيرته العطرة يشدد على ان الوفاء لدمائه الزكية يكون بالحفاظ على خطه الوطني
وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي: رجل الدولة الذي غدرت به مشاريع ميليشيوية
وزير الزراعة عباس الحاج حسن: لا يوجد اي مرض يصيب الدجاج ولا صحة لكل الأخبار والشائعات التي يتم تداولها
قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على موكب تشييع جثمان الشهيدة غفران وراسنة الذي استشهدت برصاص الاحتلال في الخليل
حركة حماس: إعدام الشابة غفران وراسنة جريمة حرب يجب محاكمة قادة الاحتلال عليها
اصابة جندي صهيوني بجروح إثر مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في منطقة الفندق بقلقيلية
إعلام الأسرى: محكمة الاحتلال العسكرية تحكم على الاسير محمود نمروطي من رام الله بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات ونصف
وكالة سانا: قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الارهابية تعتدي على عدة مناطق في ريف الرقة الشمالي
القضاء التونسي يتهم رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الخارجي
الرئيس الامريكي جو بايدن: لا نسعى لحرب بين حلف شمال الاطلسي وروسيا
المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية: 27 دولة أوروبية وافقت على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا
الكرملين: على أوروبا تحمل العواقب السلبية للحظر المفروض على النفط الروسي وموسكو ستعيد توزيع الامدادات على الاسواق الاخرى
الكرملين: العالم على شفا أزمة غذاء كبرى بسبب عقوبات الدول الغربية على روسيا وقرارات السلطات الاوكرانية
الخارجية الصينية: على أمريكا الا تتدخل في الشؤون الداخلية للصين أو الإضرار بمصالحها أو تصدير القضايا ضدها
الاتحاد الاوروبي يعلن تمديد العقوبات المفروضة على سوريا عاماً اضافياً لغاية 1 يونيو حزيران 2023
الأمم المتحدة: لن يكون هناك حل فعلي لأزمة الغذاء دون إعادة دخول المزروعات الاوكرانية والمنتجات الروسية للأسواق العالمية
الكرملين: العالم على شفا أزمة غذاء كبرى بسبب عقوبات الدول الغربية على روسيا وقرارات السلطات الاوكرانية
الكرملين: على أوروبا تحمل العواقب السلبية للحظر المفروض على النفط الروسي وموسكو ستعيد توزيع الامدادات على الأسواق الأخرى
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: روسيا والصين ستزيدان التعاملات باليوان والروبل
النرويج تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة
الشركة النفطية العملاقة غازبروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز إلى هولندا
الرئيس الأمريكي: واشنطن لن تزوّد أوكرانيا بصواريخ قد يصل مداها إلى الأراضي الروسية
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: إعلان الرئيس الأمريكي عن عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ قادرة على الوصول إلى روسيا قرار عقلاني
رئيس وزراء المجر: لا تسوية على الإطلاق في الوقت الحالي بشأن الحظر الأوروبي على النفط الروسي
المستشار الألماني أولاف شولتس: ألمانيا تتجه نحو الاستقلالية عن واردات الطاقة الروسية بوتائر سريعة
الخارجية الألمانية: الحرب الروسية على أوكرانيا تشكل تهديداً مباشراً للأمن العالمي وأمن أوروبا
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
رئيس الوزراء البولندي: ما زلت أعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى نوع من التسوية في الحرب الروسية الأوكرانية
الخارجية السودانية تستنكر تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد وتصفها بـ "غير المسؤولة"
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
سرايا القدس تنعى القائد ياسر المصري الذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها في معركة سيف القدس
منذ 27 mins
1 June، 2022
سرايا القدس
معركة سيف القدس
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