بحثا تداعيات ونتائج سيف القدس.. هنية يستقبل النخالة في القاهرة

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ووفد قيادة الحركة في القاهرة، الأمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ووفدًا من قادة الجهاد، وجرى بحث التطورات السياسية في أعقاب معركة سيف القدس وتداعياتها متعددة الجوانب وطنيًا وعربيًا وإقليميًا، وعلى المستوى الدولي وسبل تعزيز هذا الإنجاز الوطني.

وقالت حماس في بيان ها اليوم الخميس ” جرى خلال اللقاء التأكيد أن المعركة حققت تحولات عميقة في المشهد، وأثبتت المقاومة قدرة عالية على التحدي وكسرت المعادلات والاستراتيجيات التي حاول العدو أن يفرضها على مدى سني الاحتلال كلها، إلى جانب إعادة الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية وإنهاء حقبة اليأس التي جرت محاولة فرضها على شعبنا والأمة.

وتم التشديد على وحدة المقاومة في الفعل وفي ميدان السياسة، والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني حول الفعل النضالي والجهادي، ومواجهة التحديات معًا بصف موحد وبمواقف ثابتة.

واعتبر الطرفان أن المعركة شكلت تغييرًا جديًا في الميزان الاستراتيجي، وأعادت قضية القدس إلى الواجهة، وأثبتت أن المقاومة قادرة أن تحقق الإنجاز.

وجرى بحث سبل تحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة الحقيقية وتفعيل عناصر القوة الفلسطينية.

المصدر: وكالة شهاب