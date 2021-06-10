مرتضى أطلق برنامج قسائم المدخلات الزراعية لدعم المزارعين

أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عباس مرتضى “برنامج قسائم المدخلات الزراعية لدعم المزارعين والمزارعات للعام 2021″، الذي ينفذ بتمويل من خلال قرض من البنك الدولي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” ومجلس الإنماء والإعمار.

وأشار مرتضى إلى أن “جهود وزارة الزراعة بدأت تتكثف لتأمين مصادر دعم للمزارعين وللقطاع الزراعي، لا سيما في المناطق الريفية والزراعية”، ولفت الى أن “لبنان يمر بأسوأ الأزمات التي بدأت تنعكس سلبا على الأمن الغذائي فيه”، وأوضح أن “هذا المشروع يطلق اليوم ضمن برنامج الإستجابة لجائحة كوفيد-19، وتأثيرات الأزمة المالية والإقتصادية على المزارعين، ليساهم في سد هذه الثغرة أمام الكلفة المرتفعة للمدخلات الزراعية المستوردة، من أسمدة وبذور وأعلاف والتي باتت ترهق كاهل المزارعين وتؤثر على الإنتاجية وإستدامة الإنتاج الزراعي”.

ولفت مرتضى إلى أن “الوزارة وضعت بالتعاون مع الشركاء في التنفيذ والتمويل، آلية واضحة وشفافة ومفصلة للوصول إلى الفئات التي يستهدفها برنامج الدعم، الذي يشكل إستجابة لتحسين سبل عيش زهاء 26700 من المزارعين والمزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة ومن الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية ومن جائحة كوفيد-19، وفي جميع المناطق الزراعية”، وأوضح أن “المشروع سيقوم بتمويل الخطة السنوية للتحصين وتنفيذها والتي تقوم بها وزارة الزراعة من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج والإنتاجية للمنتجات من أصل حيواني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام