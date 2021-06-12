وزير الثقافة عباس مرتضى اتصل بالفنان برنارد رنو متضامنا ‏

أعرب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى، في اتصال مع الفنان التشكيلي برنارد رنو عن “شديد أسفه للكارثة التي أصابته جراء الحريق الذي طال محترفه في الجميزة، حيث قضت النيران على أعماله الإبداعية التي تعتبر كنزا تشكيليا، كما أصابته شخصيا”.

وأكد مرتضى وقوفه إلى جانب الفنان رنو “الذي يعتبر ركنا من أركان الفن التشكيلي في لبنان، وأهم رموز النهضة المعاصرة في عالم الفنون الجميلة اللبنانية والعربية والعالمية”، مؤكدا “دعمه واستعداده للمساعدة قدر المستطاع لمواصلة إبداعه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام