مستوطنون يقتحمون باحات #المسجد_الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2021 - 08:54

مستوطنون يقتحمون باحات #المسجد_الأقصى

منذ 8 mins 10 June، 2021
عربي وإقليمي - فلسطين

مستوطنون يقتحمون باحات #المسجد_الأقصى

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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