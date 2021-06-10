مستوطنون يقتحمون باحات #المسجد_الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2021 - 08:54
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نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب يهنئ قناة المنار في الذكرى الثلاثين لتأسيسها
الشيخ الخطيب: نتمنى للقناة دوام العطاء في الاعلام المقاوم إلى جانب الشعوب المظلومة وإلتزام الموضوعية وحمل هموم المواطنين
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: قناة المنار ما زالت وفية لعهد قطعته بأن تبقى صوت المقاومة وفلسطين وهي شريكة الانتصارات
العميد مصطفى حمدان: كل عام والمنار بأسنا على طريق القدس ونار على من اعتدى ونور لمن اهتدى
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مصادر لقاء الخليلين وباسيل للمنار: تقدّم في المساعي وتبادل أفكار إيجابية يُبنى عليها للوصول الى حلّ نهائي
المصادر: الحكومة أُنجزت على مستوى توزيع الحقائب وتم التوصل إلى مجموعة من الأفكار لحل عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين
رئيس مجلس النواب نبيه بري يوجه رسالة شكر إلى رئيس الحكومة العراقية بعد مصادقة حكومته على دعم لبنان بالنفط الخام
الرئيس بري: أتوجه بالشكر الجزيل للعراق رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً متمنين لكم المزيد من التقدم والاستقرار والازدهار
مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي يستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا في زيارة تعارف
وزير الصناعة عماد حب الله للمنار: الاتفاق مع شركات الاسمنت يُلزمها تسليم مادة الترابة بسعر لا يزيد عن 627 الف ليرة للطن
حب الله: كل من يزيد الأسعار عن السقف المحدد هو محتكر ويجب على المواطن عدم الخضوع للتجار المحتكرين
النائب حسين الحاج حسن: قانون المنافسة وقانون إلغاء الوكالات الحصرية عطلتهما الحمايات السياسية وكارتيلات الاحتكار
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: نناشد الرؤساء الثلاثة التحرك من أجل حل أزمة البنزين خصوصاً مع نفاد الكميات المخزنة
رئيس اللقاء الاكاديمي الصحي اسماعيل سكرية: فقدان الأدوية إجرام متعمد ينفذه الوكلاء المحتكرون بالتواطؤ مع المصرف المركزي
المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - مدارس المهدي ومستشفى السان جورج يوقعان بروتوكول تعاون في مجالات التدريب والتأهيل
مراسل المنار: مصر تبلغ الفصائل الفلسطينية تأجيل موعد الحوارات المقررة بسبب انشغالات لديها من دون تحديد موعد جديد
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العراق: تعرض قاعدة بلد الجوية شمال بغداد التي تضم عسكريين أمريكيين لقصف بـ5 صواريخ
جمعية الوفاق: العشرات من المعتقلين السياسيين ينتظرون الموت بسبب رفض النظام الإفراج عنهم
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الدفاع الروسية: مقتل جندي روسي وإصابة 3 بتفجير استهدف دوريتهم في محافظة الحسكة بسوريا
الاتحاد الأوروبي يحذّر بريطانيا من فرض إجراءات انتقامية إن لم تطبق القواعد التجارية ما بعد بريكست في ايرلندا الشمالية
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
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هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مستوطنون يقتحمون باحات #المسجد_الأقصى
منذ 8 mins
10 June، 2021
عربي وإقليمي
-
فلسطين
مستوطنون يقتحمون باحات #المسجد_الأقصى
المصدر:
المركز الفلسطيني للإعلام
المسجد الأقصى
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