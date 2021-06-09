رئيس مجلس النواب نبيه بري يوجه رسالة شكر الى رئيس الحكومة العراقية بعد مصادقة حكومته على دعم لبنان بالنفط الخام – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 9 2021 - 14:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله: نتطلع إلى اليوم الذي ستبث فيه المنار أخبارها من داخل المسجد الأقصى ومن قلب القدس
السيد نصرالله: القوى التي تتحدث عن انتخابات مبكرة فلتتفضل وتؤلف حكومة والانتخابات المبكرة ليست حلا بل ملهاة ومضيعة للوقت
السيد نصرالله: معلوماتنا أن الدواء موجود في المستودعات والمعدات الطبية والمواد الغذائية والمحتكرون يسرحون ويمرحون
السيد نصرالله: إذا استمرت أزمة المحروقات نحن حزب الله سنذهب الى ايران وسنشتري بواخر المحروقات وسنجلبها الى مرفأ بيروت
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: قناة المنار ما زالت وفية لعهد قطعته بأن تبقى صوت المقاومة وفلسطين وهي شريكة الانتصارات
وزارة الصحة العامة: 173 إصابة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
لقاء في منزل النائب جبران باسيل ضمه والحاج حسين الخليل والحاج وفيق صفا والنائب علي حسن خليل بحث التطورات الحكومية
رئيس مجلس النواب نبيه بري يوجه رسالة شكر إلى رئيس الحكومة العراقية بعد مصادقة حكومته على دعم لبنان بالنفط الخام
الرئيس بري: أتوجه بالشكر الجزيل للعراق رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً متمنين لكم المزيد من التقدم والاستقرار والازدهار
إعلام العدو: الطاقم الوزاري المصغر يقرر تثبيت "مسيرة الأعلام" في القدس على أن تجري الثلاثاء المقبل والشرطة ستحدد مسارها
مراسل المنار: مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال
الوفاق البحرينية: استشهاد المعتقل السياسي حسين بركات في سجون النظام بسبب اهمال السلطات في ظلّ تفشي فيروس كورونا
جمعية الوفاق: العشرات من المعتقلين السياسيين ينتظرون الموت بسبب رفض النظام الإفراج عنهم
خبراء صحيون في البرازيل يحذرون من موجة ثالثة لوباء كورونا اشد من سابقتيها نتيجة بطء عملية التطعيم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الوفاق البحرينية: استشهاد المعتقل السياسي حسين بركات في سجون النظام بسبب اهمال السلطات في ظلّ تفشي فيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الوفاق البحرينية: استشهاد المعتقل السياسي حسين بركات في سجون النظام بسبب اهمال السلطات في ظلّ تفشي فيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وفد من تجمع العلماء المسلمين يثمن أهمية صوت قناة المقاومة وصورتها في نقل هموم المستضعفين وتثبيت انتصارات المقاومة
وفود وشخصيات سياسية واجتماعية تزور مبنى المنار في الضاحية الجنوبية وتشدد على دورها في حفظ انتصارات المقاومة
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: كان لا بدّ من قناة المنار لأن الليل دون مشعل النور سيبقى بلا نهار
المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين: المنار كانت على مدار عمرها صوتا ومنبرا للمقاومة وقناة لفلسطين وقضيتها الوطنية
وزارة الصحة العامة: 173 إصابة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
الحكومة العراقية تصادق على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام من 500 ألف طن الى مليون طن
إعلام العدو: الطاقم الوزاري المصغر يقرر تثبيت "مسيرة الأعلام" في القدس على أن تجري الثلاثاء المقبل والشرطة ستحدد مسارها
متحدث القوات المسلحة اليمنية: سنبث خلال أيام فيلما وثائقيا يكشف جزءا من التدخل الإسرائيلي في بلادنا وأسرارا أخرى
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
رئيس مجلس النواب نبيه بري يوجه رسالة شكر الى رئيس الحكومة العراقية بعد مصادقة حكومته على دعم لبنان بالنفط الخام
منذ 1 ساعة
9 June، 2021
نبيه بري
التعليقات
ذات صلة
الرئيس بري في عيد المقاومة والتحرير: مشكلتنا الحكومية داخلية وشخصية
الرئيس نبيه بري يدعو لجلسة عامة عند الثانية من بعد ظهر الجمعة المقبل لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية في قصر الأونيسكو
بري: لتوحيد الرؤى لانقاذ لبنان.. وفي القدس تصنع سواعد المقدسيين العيد الأكبر
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}