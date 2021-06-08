بالفيديو.. أبرز ما جاء في كلمة السيد نصرالله في الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة المنار

جدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعوته الدولة اللبنانية لاتخاذ قرار جريء بقبول عرض شراء البنزين والمازوت من ايران بالليرة اللبنانية، مشيراً الى انه في حال لم تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا المجال فان حزب الل سيذهب ويفاوض ويشتري هذه المواد من ايران ويأتي بها الى لبنان.

وأكد الامين العام لحزب الله على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ودعا الى مواصلة السعي في تأليف الحكومة بعدما وصلت الامور الى منتصف الطريق بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

في القضايا الاقليمية، اعتبر السيد نصرالله أن القدس والمسجد الأقصى مسؤولية الأمة كلها، ورأى أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو قد يذهب إلى أي خيار أحمق نتيجة أزمته.

السيد نصرالله، اكد انه منذ اليوم الأول للعدوان على اليمن آمن حزب الله بمظلومية الشعب اليمني وبقدرته على الانتصار، مؤكدا ان الامريكي يمارس الدجل.

المصدر: قناة المنار