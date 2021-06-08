إعطاء شركتي هولسيم وترابة سبلين مهلة 3 أشهر لاستخراج المواد الأولية لصناعة الاسمنت

وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الثلاثاء على موافقة استثنائية لإصدار مرسوم يعطي كل من شركة الترابة الوطنية، شركة هولسيم ش.م.ل (الترابة السوداء) وشركة ترابة سبلين.م.ل. مهلة موقتة مدتها ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخه لاستخراج المواد الأولية اللازمة لصناعة الاسمنت.

وذلك بناء على تقرير اللجنة التشاركية الذي رفعته الاثنين بشرط التزام الشروط البيئية المفروضة والملزمة للشركات وتقديم المستندات المطلوبة إلى وزارة البيئة عبر وزارة الداخلية والبلديات، على أن تستكمل اللجنة عملها في ضوء الاتفاق الملزم المرفق ربطا بكتب اللجنة ويصار بالنتيجة إلى إجراء المقتضى لناحية آلية عمل الشركات بعد انتهاء المهلة المذكورة.

ولا ينشئ إعطاء هذا الإذن، وبأي حال من الأحوال، أي حق مكتسب لشركات الترابة العاملة والقائمة ولا يعتبر بمثابة تسوية لوضعها الراهن.

كما تم تفويض وزير الصناعة منح الأذونات اللازمة بالنسبة للترابة البيضاء والكلس والجفصين للمدة عينها، وكذلك تفويضه تحديد سعر الطن من الترابة السوداء والترابة البيضاء والكلس والجفصين بعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والتجارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام