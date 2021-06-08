ایران تحذر من تسييس نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

حذّر السفير الايراني لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب آبادي من تسييس نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال غریب آبادي، في تصريح صحفي الاثنين، أن “المواقف الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير الى منهج أحادي الجانب من قبل امانة الوكالة ازاء التعاون مع ايران وتجاهل مستوى التعاون والتعاطي الثنائي وبإمكان ذلك ان يشكل عائقاً امام التعاطي المستقبلي بين الطرفين”.

واضاف أن “تقرير الوكالة لا يتناسق ولا يتناغم مع ماضي التعاون بين ايران والوكالة”. وقال غريب آبادي إن “هذا التقرير لا مصداقية له لأنه مبني على مصادر لا يمكن الوثوق بها وغير مقنعة، كذلك لأنها لا تعكس جميع جوانب التعاون والتقدم الحاصل.

وأضاف أن “التعاطي البناء يتطلب بيئة ايجابية، والابتعاد عن اصدار أحكام مسبقة وابداء هواجس مصطنعة، وتجنب تضخيم قضايا هامشية وغير مهمة”.

وأكد غريب آبادي ضرورة ابتعاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أي أهداف مسيسة وان تتخذ موقفا شفافا ازاء التهديد النووي الصهيوني، وترفض عدم انصياع هذا الكيان لمعاهدة حظر الانتشار النووي ورفضه المستمر لاخضاع جميع منشآته ونشاطاته النووية لاجراءات الضمان للوكالة الدولية”.

المصدر: ارنا