لجنة التنمية الزراعية في حزب الله بمنطقة صيدا عرضت نشاطاتها خلال الشهر الماضي

عرضت لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في منطقة صيدا تقرير أنشطتها الشهرية خلال أيار/مايو الماضي، وأشارت الى انها “نظمت العديد منها بالتعاون والتنسيق مع جمعية مؤسسة جهاد البناء الإنمائية”.

وأوضحت اللجنة في بيان لها الاثنين ان “النشاطات تمحورت حول عناوين زراعية منوعة من ورش لتطعيم الأشجار المثمرة استهدفت 30 مزارعا وورش لزراعة الزعتر والنباتات العطرية شارك فيها 27 مزارعا ، وتوزيع 150 شتلة زعتر على المزارعين، حصد 63 دونم من القمح والعدس والحمص للاستفادة من محصولها في مساعدة العوائل الفقيرة ضمن مشروع إستصلاح الأراضي، الى جانب إستكمال حملة تحصين المواشي من الحمى القلاعية ل500 رأس منها”.

وتابع البيان “كما تخللت الانشطة جولة للطبيب البيطري على 30 من مربي الماشية لتوجيههم ومساعدتهم في مشكلاتهم الانتاجية و12 جولة للمهندس الزراعي في حقول زراعية، بهدف المساهمة في تخفيف المشاكل التي يواجهونها وتنظيم ورشة خاصة لمتابعة ملف تعاونيات مربي النحل بغية تفعيل عملها”، واضافت ان “الانشطة استهدفت مزارعي صيدا وحارة صيدا، الغازية، كفرحتى، رومين، عنقون، قناريت، بنعفول، زغدرايا، عزة، إركي، حومين وزيتا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام