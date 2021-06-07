بذكرى رحيل الامام الخميني.. إطلاق كتاب “رسائل إلى روح الله”

أطلقت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الاثنين كتاب “رسائل إلى روح الله” خلال احتفالية الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني التي أقامتها المستشارية الثقافية، بالتعاون مع بلدية الغبيري، تحت عنوان “فجر الأمة في ظلال الشمس”.

وأشارت المستشارية في بيان لها الى أن “الكتاب يتضمن باقة من رسائل المحبين إلى الإمام، المنتخبة من قبل نخبة من أساتذة اللغة العربية في الجامعة اللبنانية، والتي كانت قد أرسلت بعدما وجهت المستشارية الثقافية العام الماضي في المناسبة ذاتها، دعوة إلى محبي الإمام لكتابة رسائل من القلب ضمن مسابقة بعنوان “أجمل رسالة إلى الإمام”، وذكر أنه “وصلت إلى بريد المستشارية اعداد هائلة من الرسائل تم انتخاب 65 منها للكتاب وقد تم تكريم الفائزين الأربعة الأوائل في المسابقة خلال الحفل ووزعت لهم الجوائز وحصلوا على نسختهم من الكتاب”.

ولفتت المستشارية الى أن “الكتاب الذي نشر باللغتين العربية والفارسية، بالتعاون مع مؤسسة “تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني”، وتابعت “هو مبادرة جديدة نوعيا في مجال الفعاليات الثقافية، حيث إنه يجمع بين الحس الشعبي الحماسي للأفراد تجاه قائدهم، وبين الأدب وجمالية الشعر والنثر بين اللغتين، الفارسية والعربية، كما يقدم مادة تساهم في تقريب المذاهب والثقافات على حد سواء، بالنظر إلى المشاركات من مختلف الدول العربية والعالم وتنوع الرسائل التي وجهت إلى روح الإمام الراحل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام