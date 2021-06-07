اجتماع للوزيرين عكر وفهمي لمعالجة منع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي

عقدت نائبةُ رئيسِ الوزراءِ ووزيرةُ الخارجيةَ والمغتربينَ بالوكالة زينة عكر ووزيرُ الداخليةِ والبلدياتِ محمد فهمي، إجتماعاً لمعالجةِ منعِ إدخالِ المنتجاتِ الزراعيةِ اللبنانيةِ الى دولِ مجلسِ التعاون الخليجي وخاصةً السعوديةَ وذلك بحضورِ الوزراء غازي وزني وعماد حب الله وعباس مرتضى ،ِ ولجنةِ الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية.

وخلَصَ الإجتماعُ إلى تشكيلِ لجنةٍ وزاريةٍ برئاسةِ وزيرِ الداخليةِ لمتابعةِ الإجراءاتِ والتوصياتِ التي إتُخذت في هذا المسار اضافةً الى إنشاءِ دائرةٍ للمخاطرِ في مديريةِ الجماركِ اللبنانيةِ وتحديدِ التخليصِ الجمركي بأصحابِ مكاتبِ التخليص ، وحصرِ معابرِ التصديرِ الى دولِ مجلسِ التعاون الخليجي بمرفأِ بيروت.

المصدر: قناة المنار