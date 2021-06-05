مستوطنون ينصبون بيوتاً متنقلة جنوب مدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2021 - 14:00

مستوطنون ينصبون بيوتاً متنقلة جنوب مدينة الخليل

منذ 54 mins 5 June، 2021
جنوب مدينة الخليل
عربي وإقليمي - فلسطين

 

أفادت وكالة “معاً” الفلسطينية، أن عدداً من المستوطنين نصبوا السبت، 4 بيوت متنقلة في أراضي الفلسطينيين في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بحماية قوات العدو الإسرائيلي. ونصب المستوطنون البيوت المتنقلة في أراض تعود ملكيتها لعائلتي المخارزة والجبارين في خربة زنوتا، بمحاذاة مستوطنة “شمعة” المقامة على أراض فلسطينية شرق بلدة الظاهرية.

وأوضح مواطنو قرية خربة زنوتا، أن الهدف من وراء نصب هذه البيوت المتنقلة هو الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي القرية لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة.

المصدر: وكالة معاً

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