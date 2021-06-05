اعتصام لمصدري المنتجات الزراعية ومزارعي سهل القاع

نفذ عدد من مصدري المنتجات الزراعية ومزارعين في سهل القاع في البقاع اللبناني السبت إعتصاما على الطريق الدولية في بلدة القاع إحتجاجا على معاناتهم وعلى عدم توفير مادة المازوت لري المشاريع الزراعية.

وألقى كمال شاكر الصمد كلمة بإسم المعتصمين شرح خلالها “معاناة المصدرين إن كان عبر المطار أو عن طريق البر لعدم وجود الوسائل اللازمة للكشف على كميات كبيرة معدة للتصدير”، لافتا الى “الخسارة جراء قرار المملكة العربية السعودية بوقف إستيراد المنتجات اللبنانية”، وطالب “الأجهزة الأمنية بتأمين مادة المازوت للمزارعين بالطرق القانونية لأن الإنتاج الزراعي مهدد بالتلف من قلة الري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام