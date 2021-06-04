جمعية المصارف: مستعدون لبحث تعميم مصرف لبنان بإيجابية تامة

أكدت جمعية مصارف لبنان في بيان لها الجمعة “إنها مستعدة لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان حول إلزام المصارف بتسديد مبلغ 400 دولار أميركي(فرش دولار) إضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية”.

وقال البيان “عطفا على البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ اليوم، الواقع فيه 4 حزيران 2021، والمتعلق بقرار المجلس المركزي ألزام المصارف بتسديد مبلغ 400 دولار أميركي “Fresh Dollars” إضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية، يهم مجلس إدارة جمعية المصارف توضيح ما يلي:

– تثمن جمعية المصارف العمل الذي يقوم به المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة سعادة الحاكم الأستاذ رياض سلامة في هذه المرحلة الحساسة جدا، للحفاظ على الإستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار.

-إن الكتاب الذي صدر عن جمعية المصارف والموجه لسعادة حاكم مصرف لبنان قد سبق بيان مصرف لبنان.

-إن جمعية المصارف تبدي إستعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام