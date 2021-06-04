إخماد حريق بمحيط محمية الحجير جنوب لبنان

أخمد فريق من الدفاع المدني التابع لاتحاد بلديات جبل عامل – مركز السلوقي، بمساعدة من قبل الأهالي الجمعة حريقا في محيط محمية الحجير مثلث حولا – شقرا – ميس الجبل جنوب لبنان.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “إخماد الحريق حال دون امتداده إلى المحمية، حيث اقتصرت الأضرار على مساحة من الأعشاب اليابسة، وقدرت المساحة الاجمالية بحوالى 2000 متر مربع تقريبا”.

من جهتها، ذكرت لجنة الطوارئ والكوارث في اتحاد بلديات جبل عامل “بوجوب اتخاذ الاجراءات اللازمة وتسطير محاضر ضبط بحق مفتعلي الحرائق”، مشيرة إلى أن “المساحات الخضراء تعد ثروة كبيرة، وعلى الجميع تحمل المسؤولية لحمايتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام