المقداد لوزير خارجية سلطنة عمان: محاولات الغرب للتأثير سلبا على الانتخابات الرئاسية باءت بالفشل

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وجملة من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.

واستعرض الجانبان المتابعة الجارية من قبل المعنيين في البلدين لوضع نتائج زيارة الوزير المقداد الأخيرة إلى سلطنة عمان موضع التنفيذ والبناء عليها فيما يتعلق بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، وكذلك التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالتطورات السياسية على الساحتين العربية والدولية.

وعرض الوزير المقداد النتائج الإيجابية والنجاح الذي حققه السوريون فيما يتعلق بإنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية وإجرائها داخل وخارج سوريا.

وأكد الدبلوماسي السوري أن أفواج السوريين في الداخل والخارج أثبتت للعالم التفاف الشعب السوري خلف قيادة الرئيس بشار الأسد وأن محاولات الغرب للتأثير سلبا على هذه الانتخابات كلها باءت بالفشل.

كما نقل المقداد إلى نظيره العماني إتمام الإجراءات القانونية السورية المتعلقة بالاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين بالإعفاء المتبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة وإصدار مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضي قانون المصادقة على هذه الاتفاقية.

بدوره، هنأ الوزير العماني نظيره السوري بنجاح الانتخابات الرئاسية وبارك للجمهورية العربية السورية هذا الإنجاز، متمنيا أن يعزز ذلك من عودة سوريا للعب دورها المهم على المستويين العربي والدولي وأن يعم الأمن والاستقرار في جميع الأراضي السورية.

المصدر: سانا