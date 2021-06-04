بلينكن يدعو المهاجرين من أمريكا الوسطى للعودة إلى أوطانهم

استغل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته إلى كوستاريكا ليحث مواطني دول أمريكا الوسطى ممن يحلمون بحياة أفضل في أماكن أخرى، على عدم التوجه إلى بلاده من دون الوثائق الضرورية.

وقال بلينكن خلال زيارة إلى مركز مدني في سان خوسيه: “الحقيقة هي أن عددا كبيرا من الشبان في المنطقة يسعون (بائسين) لحياة أفضل بدرجة يخاطرون معها بكل شيء، كل شيء للقيام برحلة خطيرة جداً شماللا”.

وأضاف أن “الناس يموتون على الطريق، يواجهون العنف، والذين يصلون إلى حدودنا تتم إعادتهم لأن الحدود غير مفتوحة، على الناس عدم القيام بالرحلة الخطيرة إلى حدودنا”.

وخلص الدبلوماسي إلى أنه “لا يكفي قول (لا تأتوا)”، مضيفاً: “علينا العمل سويا لنجعل الأمر أكثر أمانا للناس في أنحاء أمريكا الوسطى كي يبقوا في منازلهم ومجتمعاتهم دون خوف”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية