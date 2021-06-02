الشيخ ياسين: ليتعظ بعض التابعين للخارج ويسارعوا الى انقاذ ما تبقى من الكرامة

اسف رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها ا الشيخ علي ياسين في تصريح ” لتبدد اجواء التفاؤل التي عاشها الناس في اليومين الماضيين، بعد ان عمت اجواء التشاؤم، واصرار البعض على مواقفهم بعدم التواصل والتوافق، وانتظار الرضا الخارجي والخضوع لمصالحهم الشخصية غير مهتمين بمصالح الناس ومستقبل الوطن وتركه لمصيره الاسود الذي فعلته ايديهم”.

وناشد اللبنانيين “عدم الاكتراث بالسياسيين المعرقلين، والتمسك بإيمانهم بالله، والرجوع اليه ليستجيب دعاءهم، بعد ان افسد المفسدون كل محاولات اعادة البناء والنهوض”.

وأضاف “ان مشهد الطوابير امام محطات الوقود، وامام التعاونيات، وامام الصيدليات، لم نراه خلال الحرب الاهلية، مشددين على “وجوب ان يتعظ بعض التابعين للخارج، وان يسارعوا الى انقاذ ما تبقى من الكرامة”.

ودعا الشيخ ياسين الشعب اللبناني الى “مزيد من التكافل الاجتماعي والوحدة وعدم اطاعة المحرضين على الفوضى ونبذهم”.

المصدر: بريد الموقع