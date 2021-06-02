الذهب يهبط، ما الأسباب، وأهم البيانات؟

انخفض الذهب صباح الأربعاء في آسيا من أعلى مستوى له في خمسة أشهر تقريبًا سجله خلال الجلسة السابقة بسبب إصدار بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من المتوقع وارتفاع عوائد السندات.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.32٪ لتصل إلى 1898.95 دولارًا بحلول الساعة 12:43 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:43 صباحًا بتوقيت جرينتش)، متراجعة إلى ما دون مستوى 1900 دولار. بينما ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، يوم الأربعاء وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع.

في حين ذكرت البيانات في الولايات المتحدة، الصادرة يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لمعهد إدارة التوريد ارتفع إلى مستوى أفضل من المتوقع 61.2 في مايو. ومع ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق إزاء نقص المواد الخام وقيود العمالة.

كما زادت شهية المستثمرين للمخاطرة حيث أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى انتعاش اقتصادي وتضخم أعلى.

كما أكدت محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لايل برينارد يوم الثلاثاء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس مستعدًا للانحراف عن سياسته النقدية الحالية المتساهلة حتى الآن. وقالت: “البقاء ثابتًا في نهجنا القائم على النتائج خلال فترة إعادة الفتح المؤقتة سيساعد على ضمان الزخم الاقتصادي الذي ستكون هناك حاجة إليه مع تحول الرياح الخلفية الحالية إلى الرياح المعاكسة من خلال تشديد سابق لأوانه للظروف المالية”.

وعبر المحيط الأطلسي، قفز مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 2٪ على أساس سنوي في مايو، متجاوزًا هدف البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وقد أدى ذلك إلى مخاوف بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيحتفظ بسياسته النقدية المتساهلة للغاية في قرار سياسته النقدية المقرر إصداره في الأسبوع التالي.

أما في آسيا، فقد أبلغت أستراليا عن ناتج محلي إجمالي أفضل من المتوقع حيث ذكرت البيانات الصادرة في وقت سابق اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.8٪ على أساس ربع سنوي و1.1٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021.

وعلى جبهة البيانات، ينتظر المستثمرون الآن المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة في مايو، المقرر إجراؤها يوم الجمعة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض كل من البلاديوم والفضة بنسبة 0.1٪، بينما استقر البلاتين عند 1191.51 دولارًا.

المصدر: Investing.com