الوطني الحر للمستقبل: للعودة الى لغة العقل والكف عن العراضات الكلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2021 - 08:34

الوطني الحر للمستقبل: للعودة الى لغة العقل والكف عن العراضات الكلامية

منذ 24 mins 2 June، 2021
تيار الوطني الحر وتيار المستقبل
لبنان

أسف “التيار الوطني الحر” في بيان، لأن “يواصل تيار المستقبل الرد بسلبية على كل طرح ايجابي نتقدم به، لكن استخدامه لغة الشتائم المستفزة لن ينحدر بنا الى هذا المستوى، بل سنكرر الدعوة إلى تعاون الجميع من أجل كل اللبنانيين الذين تشد الأزمة خناقها على أعناقهم”.

وأضاف “إننا من موقع الشعور بالمسؤولية، نحض تيار المستقبل على العودة الى لغة العقل والمنطق والكف عن العراضات الكلامية لمواجهة التحديات الضاغطة على اللبنانيين”.

واوضح البيان ان ” التيار الوطني الحر سيبقى إيجابيا ومتجاوبا مع مسعى دولة الرئيس نبيه بري، وسيصبر حتى يعلم الصبر أنه صبر على شيء أمر من الصبر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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