اليابان مستعدة لتخصيص 800 مليون دولار إضافي لدعم برنامج COVAX لتوزيع لقاحات كورونا

قالت وكالة “كيودو” اليابانية إنه بإمكان اليابان تخصيص 800 مليون دولار أضافي لدعم برنامج COVAX الدولي المعني بتوزيع اللقاحات مضادة لفيروس كورونا بين دول العالم.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها في حكومة البلاد أن رئيس مجلس الوزراء يوشيهيدي سوغا سيعلن استعداد اليابان لهذه الخطوة خلال قمة مشتركة تجمعه غدا الأربعاء مع ممثلي التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI).

وأضافت الوكالة أن سوغا سيعلن أيضا عن نية بلاده تقديم جزء من اللقاحات التي اشترتها اليابان إلى البلدان النامية.

وكانت السلطات اليابانية خصصت سابقا 200 مليون دولار لتفعيل آليات برنامج COVAX الذي يخطط لتخصيص 1,8 مليار جرعة من اللقاحات للبلدان النامية، مما سيكفي لتلبية احتياجات 30% تقريبا من سكانها. لكن البرنامج الذي انضمت إليه 190 دولة يحتاج إلى حوالي ملياري دولار إضافيين لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: وكالات