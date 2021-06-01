المرابطون في ذكرى استشهاد كرامي: جعجع يحاول اغتيال لبنان كمدير لوحدات تديرها أميركا لتقسيم الوطن وإقامة كانتونات

قالت “حركة الناصريين المستقلين – المرابطون”، في بيان، في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي: “في خضم تصعيد استهداف المشروع الأميركي – الصهيوني أمتنا العربية والوطن اللبناني لتفتيت كل المنجزات الوطنية والقومية وتدميرها، تبرز قيمة استشهاد دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي وصوابية نهجه العروبي والوطني”.

ولفت البيان الى ان “سمير جعجع الذي اغتال دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي يحاول اليوم اغتيال لبنان، كمدير مباشر للوحدات المدارة أميركيا لتقسيم الوطن اللبناني وإقامة كانتونات الجهل والمذهبية، وبالتالي تحقيق ما عجز عن تحقيقه يوم وحد دم دولة الرئيس الشهيد كرامي اللبنانيين وكانت قضية اغتياله حصانة ومناعة للبنان الواحد بكل مذاهبه وطوائفه، حيث وضع المجرم في الزنزانة التي لا تزال تنتظر عودته “وإن غدا لناظره قريب”.

وأكد أن “استهداف كرامي في ذاك الزمن الرديء من تاريخ لبنان هو مفصل مركزي في الصراع بين جبهة الحق والنضال وبين جبهة الباطل (…) حلفاء سمير جعجع، والتي اندحرت مشاريعهم التقسيمية في مختلف بقاع أمتنا العربية، وبالتالي فإن انتصار مشروع الحرية والوحدة الوطنية على صعيد الأمة وعلى صعيد لبنان على الصقيع العربي ومن يديره، سيؤدي حتما إلى إلغاء مفاعيل عملية الهروب الكبير لسمير جعجع ويعود إلى زنزانته، ونحن نبشره بذلك وليس الأمر ببعيد”.

وشدد المرابطون “مع أهلنا اللبنانيين على أن الدم الطاهر لدولة الرئيس رشيد كرامي أغلى من كل الدماء وهو “شهيد شهيد شهيد” من أجل لبنان وفلسطين وأمتنا العربية. وسنبقي على العهد والوعد اهل الشموخ والكرامة والمبادئ التي استشهد من أجلها الرشيد”.

المصدر: المرابطون