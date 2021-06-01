فيروس كورونا: هل يمكن أن تنقل العدوى للآخرين حتى بعد تلقيك اللقاح؟

ردت وزارة الصحة السعودية، على بعض الادعاءات المنتشرة حول لقاح فيروس كورونا وجدوى الحصول عليه في الحد من انتشار العدوى الوبائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي: “ليس صحيحا أن اللقاح لا يمنع انتقال العدوى، بل يساهم في الحماية، ويسهم بعد تكون مناعة عالية وفي تقليل فرص انتقال العدوى بشكل مؤثر وكبير”، حسبما ذكرت صحيفة “عكاظ”.

وأوضح أن تخفيف حدة الأعراض المصاحبة للمرض (كوفيد 19) هو أحد الأهداف الرئيسية والمهمة التي تحدث فارقا كبيرا، حيث أن الإصابة بالفيروس قد تنقل المصاب بنسبة 10% إلى العناية المركزة.

وأشار إلى أن احتمال الوفاة يتراوح بين 2-3% بين هؤلاء المنقولين للعناية، وفي المقابل فإن اللقاح يحمي الحالات المصابة من الوصول إلى حالات المرض الشديد أو الوفاة بنسبة تقترب من 100% بين من تلقوا اللقاح وحققوا المناعة العالية.

المصدر: سبوتنيك