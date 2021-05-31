جهاد الصمد في ذكرى استشهاد رشيد كرامي: طيفه كشخصية وطنية إستثنائية لا يزال حاضرا بيننا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2021 - 18:14

جهاد الصمد في ذكرى استشهاد رشيد كرامي: طيفه كشخصية وطنية إستثنائية لا يزال حاضرا بيننا

منذ 21 mins 31 May، 2021
جهاد الصمد
لبنان

قال النائب اللبناني جهاد الصمد في بيان له الاثنين في الذكرى السنوية لاغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي إنه “بالرغم من مرور 34 سنة على استشهاده، فإن طيفه كشخصية وطنية إستثنائية لا يزال حاضرا بيننا بقوة”.

وأضاف الصمد “نستذكره في هذه الأيام الصعبة كنموذج لرجل الدولة والحكم والمسؤولية والنزاهة والكفاءة”، وتابع “نحن أحوج ما نكون إلى هذه الصفات لدى المسؤولين عندنا في هذه المرحلة، في ظل وجع الناس وتفاقم الأزمة الإقتصادية والمعيشية وتخبط أهل السلطة وعجزهم عن إيجاد الحلول لمشاكل البلد والمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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