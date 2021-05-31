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May 31 2021 - 15:24

الاحتلال التركي يجدد اعتداءاته على عدد من القرى في ريف حلب الشمالي

منذ 52 mins 31 May، 2021
ريف حلب الشمالي
سورية - عربي وإقليمي

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الجماعات التكفيرية بالقذائف الصاروخية والمدفعية على عدد من القرى في ريف حلب الشمالي.
وذكرت مصادر محلية لوكالة “سانا” أن عدة قذائف صاروخية ومدفعية مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته سقطت على الأحياء السكنية في قرى ومناطق مرعناز والمالكية وتل مضيق وسد الشهباء بريف حلب الشمالي.
وأشارت المصادر إلى أن”الاعتداء تسبب بوقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي والبنى التحتية والمرافق العامة”.
وسقطت أمس عدة قذائف صاروخية ومدفعية مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته على الأحياء السكنية والأراضي الزراعية في قرية مرعناز ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بممتلكات الأهالي واندلاع عدة حرائق متفرقة.

المصدر: سانا

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