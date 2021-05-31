خطيب زاده: نواصل محادثات فيينا بحذر

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أننا نواصل محادثات فيينا بحذر، موضحاً أن “المحادثات احرزت تقدماً ملحوظاً في اطار فرق العمل الثلاث، لكن هناك قضايا رئيسية لا تزال قائمة”.

ورأى خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الاثنين، انه “لا يوجد طريق مسدود في محادثات فيينا، حيث وصلنا الى بحث القضايا الاساسية، ولا عجلة لدينا في التوصل الى الاتفاق كما لانسمح بتسويف المفاوضات، واذا كانت هناك حاجة لاتخاذ قرارات في طهران بشأن المفاوضات فسيتم ذلك.

واكد ان “على امريكا ان تحدد موقفها بشكل قاطع”، متسائلاً “هل تريد الاستمرار بتركة الادارة السابقة أم لا؟ وشدد خطيب زادة على أن موقف ايران يقوم على أساس رفع كل انواع الحظر التي فرضها الرئيس الامريكي السابق على إيران والتي حرمت الشعب الإيراني من الانتفاع بالاتفاق النووي، ولن نتراجع عن هذا الموقف ولا بد من اتخاذ قرارات مهمة بشأنه خلال بحث القضايا الاساسية في فيينا”.

وحول الحوار مع السعودية، قال خطيب زادة إنه “من السابق لأوانه كشف جزئيات الحوار للاعلام قبل التوصل الى اتفاق، مضيفا ان الحوار متواصل في اجواء بناءة ونأمل التوصل الى نتيجة بناءة ايضاً”. وحول زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الاخيرة الى باكو ويريفان، اشار خطيب زادة الى أن ايران “تولي أهمية للتطورات على حدودها مع منطقة القوقاز، كما ان محادثات ظريف في ارمينيا واذربيجان تناولت احلال السلام في هذه المنطقة اضافة الى موضوع العلاقات الثنائية”. وردا على سؤال حول توجه بارجيتين ايرانيتين الى فنزويلا وتهديدات امريكية بشأنهما، أكد خطيب زادة أن “ايران متواجدة دائماً في المياه الدولية وهذا حق تكفله القوانين الأممية ولا يحق لأي بلد التعدي على هذا الحق”، مضيفاً “احذر اي طرف من الخطأ في الحسابات، وعلى اولئك الذين بيوتهم من زجاج أن يحذروا”. من جانب آخر، أشار الى أن “وزارة الخارجية أعدت التهميدات اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية للجاليات الايرانية خارج البلاد”، موضحاً أن “السفارات والقنصليات الايرانية تلقت التعليمات اللازمة في هذا المجال”.

المصدر: ارنا