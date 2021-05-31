الحكومة الصينية تسمح بإنجاب بثلاثة أطفال

أعلنت الحكومة الصينية اليوم الإثنين، أنها قررت التخفيف من القيود الصارمة على تنظيم الأسرة وسمحت للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال لكل منهما، بحسب ما نشرته وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وذكر موقع “أكسيوس” الأميركي أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قد ألغى سياسة الطفلين لكل والد من أجل مواجهة شيخوخة السكان وانخفاض معدل الولادات، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وكانت الحكومة الصينية قد فرضت سياسة الطفل الواحد في عام 1979 لإبطاء النمو السكاني. وخففت هذا القيد على الأزواج لطفلين في عام ، لكن أرقام التعداد التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر أظهرت أن البلاد سجلت أبطأ نمو سكاني منذ أكثر من نصف قرن.

المصدر: الميادين