دراسة: ممارسة الرياضة ليلا تعزز عملية الأيض وتحميك من خطر مرض عضال!

وجدت دراسة أن ممارسة الرياضة في وقت مبكر من المساء تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك وتسهل التحكم في مستويات السكر في الدم خلال الليل.

ودرس خبراء من الجامعة الأسترالية الكاثوليكية صحة التمثيل الغذائي لـ24 رجلا غير نشيطين كانوا معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري النوع 2، مع اتباع نظام غذائي غني بالدهون.

وشوهدت التمارين الصباحية والمسائية على حد سواء لتحسين اللياقة القلبية التنفسية – ولكن التدريبات في وقت متأخر من اليوم فقط أدت إلى انخفاض مستويات الجلوكوز بين عشية وضحاها.

وكشفت الباحثة الرئيسية ترين موولدت، أن نتائج الدراسة لها أهمية خاصة لمرضى السكري، الذين عادة ما يعانون من مشاكل في تنظيم الجلوكوز.

وقالت: “وجدنا أن ممارسة الرياضة في الصباح أو في المساء أدت إلى تحسينات مماثلة في لياقة القلب والجهاز التنفسي، لكن التحكم في نسبة السكر في الدم الليلي يتحسن فقط في مجموعة التمارين المسائية. والمجموعة التي مارست الرياضة في وقت مبكر من المساء كان لديها تركيزات جلوكوز ليلية منخفضة. وهذا أمر مهم لأن أحد الأشياء التي يعاني منها الأشخاص المصابون بالنوع الثاني من داء السكري، هو حدوث طفرات ليلية في الجلوكوز، لذلك عندما يذهبون للنوم يرتفع الجلوكوز ويصل إلى الذروة في الليل”.

وأضافت: “كانت دراستنا قادرة على إظهار أنه يمكننا تسطيح تلك الارتفاعات الليلية، وهذا اكتشاف مهم حقا لأنه لم تكن تركيزات الجلوكوز في الليل أقل فحسب، بل كان الكوليسترول أيضا أقل أيضا”.

وفي دراستهم، قامت موولدت وزملاؤها بتجنيد 24 رجلا غير نشيطين – تتراوح أعمارهم بين 30-45 عاما ومؤشرات كتلة الجسم تتراوح بين 27-35 (أي زيادة الوزن أو السمنة) – تم إعطاؤهم نظاما غذائيا عالي الدهون لـ 11 يوما متتالية.

ولم يُعرف أي من الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية، لكنهم كانوا جميعا معرضين لخطر الإصابة بالنوع الأول.

وجرى تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات – تلك التي تمارس في الصباح، وتلك التي تمارس في المساء وتلك التي لم تمارس أي تمرين على الإطلاق.

وأشار الفريق إلى أنه في غضون خمسة أيام، أصبحت الفوائد الأيضية للتدريبات المسائية على التمارين الصباحية واضحة – مع انخفاض في جلوكوز الدم الصائم والأنسولين والكوليسترول وثلاثي الغلسرين وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) فقط.

وتشير هذه الدراسة إلى أن التمارين المسائية قد تكون أكثر فائدة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب التمثيل الغذائي من التمرين نفسه الذي أجري في وقت سابق من اليوم، كما قالت موولدت.

ونشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Diabetologia.

المصدر: دايلي ميل