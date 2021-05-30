اندلاع حريق في سفينة شرقي إندونيسيا وإخلاء نحو 200 من على متنها بسلام

اعلن رئيس وحدة الطوارئ بوكالة إدارة الكوارث الإندونيسية ، أحمد سانجادجي، إن حريقا نشب في سفينة ركاب على متنها نحو 200 شخص في المياه قبالة مقاطعة مالوكو الشمالية بشرق إندونيسيا يوم السبت، وتم إنقاذ جميع من كانوا على متنها، بسلام.

وبحسب وكالة ” شينخوا ” الصينية ،قال سانجادجي، أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عندما كانت السفينة “كيه إم كاريا إنداه” تصل إلى وجهتها في ميناء سانانا بجزيرة ليمافاتولا في منطقة كيبولاون سولا ، مشيرا إلى أن “الحريق تسبب في حالة من الذعر بين الركاب. ”

وتابع سانجادجي لـ “شينخوا”، عبر الهاتف قائلا، “تم إنقاذ جميع من كانوا على متن السفينة، وتم إرسالهم إلى الجزيرة القريبة”.

وأظهرت مقاطع فيديو أرسلتها الوكالة دخانا كثيفا يتصاعد من السفينة العبّارة، وهناك بعض الأشخاص كانوا يرتدون سترات النجاة، وهم يقفزون إلى البحر، ورجال الإنقاذ يسعون لإنقاذهم.

المصدر: وكالة سبوتنيك