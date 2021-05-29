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May 29 2021 - 15:14

إنطلاق صاروخ “سويوز” محملاً 36 قمراً اصطناعياً لتسريع الانترنت في العالم

منذ 1 ساعة 29 May، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

انطلق صاروخ من طراز “سويوز” الروسي تديره شركة “آريان سبايس” الأوروبية أمس الجمعة، حاملاً 36 قمراً اصطناعياً جديداً لصالح المشغل البريطاني “وان ويب” الذي ينشر كوكبة لتوفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم.

وقالت وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس” في بيان إن الصاروخ انطلق “بنجاح” الساعة 17,38 بتوقيت غرنتش من قاعدة “فوستوشني” الفضائية الروسية في الشرق الأقصى.

وأرجئت عملية إطلاق “سويوز” التي كانت مقررة مساء الخميس الماضي إلى اليوم التالي “لأسباب تقنية”، فيما أوضحت “آريان سبايس” أنه كان من الضروري استبدال “عنصر في التركيبات الكهربائية”.

وهذا الإطلاق هو الثالث لأقمار اصطناعية لصالح “وان ويب” هذا العام، ويأتي بعد شهر من عملية مشابهة في 26 نيسان/أبريل، وضع خلالها 36 قمراً أيضاً في المدار.

وأصبح هناك 218 قمراً اصطناعياً في مدار هذه الكوكبة. وتسعى “وان ويب” التي تملكها الحكومة البريطانية مع “بهارتي” الهندية، لتوفير إنترنت عالمي في نهاية العام 2022 بفضل شبكة تضم 650 قمراً اصطناعياً.

وبموجب عقد مع “آريان سبايس” تمّ تأكيده في أيلول/سبتمبر 2020، من المفترض إجراء 16 عملية إطلاق لصواريخ “سويوز” لوضع أقمار اصطناعية في المدار بين كانون الأول/ديسمبر 2020 ونهاية العام 2022.

 

المصدر: الميادين

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