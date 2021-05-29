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May 29 2021 - 10:40

الرئيس روحاني: اللقاح الایرانی لكورونا سیدخل السوق بعد أقل من شهر

منذ 22 mins 29 May، 2021
روحاني
ايران - عربي وإقليمي

أعلن رئيس الجمهورية الايراني الشيخ حسن روحاني أن اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا سيدخل السوق بعد اقل من شهر ليبدأ التطعيم فی نطاق واسع “وستتحسن الظروف في الشهر الايراني المقبل الذي يبدأ في 22 حزيران/يونيو القادم”.

واضاف رئيس الجمهورية السبت في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ، أن “عملية التطعيم انطلقت بشكل منظم حيث تم تطعيم كبار السن و المواطنين فوق ثمانين عاما ثم بدأ تطعيم مواطنين في سن 75 عاما، ثم 70 عاما ليطال التطعيم باقي المجموعات العمرية التي تشمل المواطنين في سن 65 و 60 عاما”، مؤكدا ان تطعيم هذه المجموعات “ساهم في تحسين الظرف الى حد كبير و نلمس حاليا تحسن في الظروف”.

ولفت الى ان استيراد اللقاح الخارجي ما زال مستمراً، “كما ان هناك الانتاج المحلي للقاح المضاد لكورونا”، معربا عن امله بانطلاق عملية التطعيم بشكل عام حتى نهاية فصل الصيف، ليشمل كافة ابناء الشعب الايراني.

المصدر: ارنا

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