الرئيس روحاني: اللقاح الایرانی لكورونا سیدخل السوق بعد أقل من شهر

واضاف رئيس الجمهورية السبت في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ، أن “عملية التطعيم انطلقت بشكل منظم حيث تم تطعيم كبار السن و المواطنين فوق ثمانين عاما ثم بدأ تطعيم مواطنين في سن 75 عاما، ثم 70 عاما ليطال التطعيم باقي المجموعات العمرية التي تشمل المواطنين في سن 65 و 60 عاما”، مؤكدا ان تطعيم هذه المجموعات “ساهم في تحسين الظرف الى حد كبير و نلمس حاليا تحسن في الظروف”.

ولفت الى ان استيراد اللقاح الخارجي ما زال مستمراً، “كما ان هناك الانتاج المحلي للقاح المضاد لكورونا”، معربا عن امله بانطلاق عملية التطعيم بشكل عام حتى نهاية فصل الصيف، ليشمل كافة ابناء الشعب الايراني.