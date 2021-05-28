بالتزامن مع قتل الإحتلال للشعب الفلسطيني الإمارات تفتتح معرضا لـ”الهولوكوست” دعماً له

افتتح سفير الكيان الإسرائيلي لدى الإمارات، إيتان نائيه، اليوم الجمعة، معرضا تذكاريا لما يسمى “الهولوكوست” في دبي بالإمارات.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من انتهاء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب 1948 مصابا، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويعتبر هذا المعرض، هو الأول من نوعه الذي ينظم داخل دولة عربية، حيث أقيم على خلفية اتفاق تطبيع بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، برعاية أمريكية. وأقيم المعرض في “متحف معبر الحضارات” في مدينة دبي، ويضم المعرض روايات عن “اليهود والنازيين”.

المصدر: يونيوز