عبد الرحيم مراد زار النخالة مهنئا بانتصار “سيف القدس”

استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة الجمعة رئيس حزب الاتحاد اللبناني النائب عبد الرحيم مراد، على رأس وفد من الحزب.

وهنأ مراد الجهاد الإسلامي بالانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية على العدو الصهيوني، في معركة “سيف القدس”

وأكد المجتمعون أن “المقاومة الفلسطينية فاجأت العدو الصهيوني بقدراتها وإمكانياتها النوعية وبإعلانها المباشر أن سلاح المقاومة جاهز للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وكل المقدسات وإجبار العدو على وقف سياسة التهجير بحق أبناء القدس”.

ونوه المجتمعون “بأهمية النتائج التي حققتها المعركة ولا سيما إعادة توحيد الجغرافيا الفلسطينية والشعب الفلسطيني على امتداد فلسطين التاريخية”، وشددوا على “ضرورة حماية هذا الانتصار الذي أسس لقواعد اشتباك جديدة وعزز الأمل بقرب تحرير فلسطين”، ولفتوا الى “أهمية تعزيز العلاقات مع كل الذين دعموا الشعب الفلسطيني وأدانوا العدوان ولا سيما مع دول المحور وقوى المقاومة”.

من جهته، هنأ النخالة “الشعب اللبناني والمقاومة الوطنية اللبنانية بانتصار أيار وتحرير الأرض اللبنانية من رجس الاحتلال الصهيوني”، وأكد على “عمق العلاقات التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني على طريق القدس”.

المصدر: موقع المنار