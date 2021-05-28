البنزين بين الوعود بتأمينه والطوابير الطويلة

رغم الاعلان عن افراغ حمولة عدد من البواخر بعد صرف الاعتمادات لها من قبل مصرف لبنان الا ان طوابير السيارات والزحمة امام محطات البنزين لا تزال منتشرة وبكثافة في بروت والمناطق كافة.

وعلمت المنار ان ثمانية بواخر محملة بالبنزين قد شملها فتح الاعتمادات ولكن الكمية التي ستسلم الى الاسواق لن تكفي حاجة المواطنين وذلك بسبب تخزين قسم منها الى حين صدور جدول اسعار المحروقات يوم الاربعاء المقبل والذي من المؤكد انه سيحمل ارتفاعا جديدا باسعار المحروقات.

بحسب مصادر مطلعة على هذا الملف ابدت مخاوفها من اشتداد الازمة لاحقا في ظل عدم التيقن من تامين مصرف لبنان اعتمادات دعم جديدة.

المصدر: قناة المنار