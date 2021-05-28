البنزين بين الوعود بتأمينه والطوابير الطويلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2021 - 17:02

البنزين بين الوعود بتأمينه والطوابير الطويلة

منذ 34 mins 28 May، 2021
محطات البنزين
لبنان

رغم الاعلان عن افراغ حمولة عدد من البواخر بعد صرف الاعتمادات لها من قبل مصرف لبنان الا ان طوابير السيارات والزحمة امام محطات البنزين لا تزال منتشرة وبكثافة في بروت والمناطق كافة.

وعلمت المنار ان ثمانية بواخر محملة بالبنزين قد شملها فتح الاعتمادات ولكن الكمية التي ستسلم الى الاسواق لن تكفي حاجة المواطنين وذلك بسبب تخزين قسم منها الى حين صدور جدول اسعار المحروقات يوم الاربعاء المقبل والذي من المؤكد انه سيحمل ارتفاعا جديدا باسعار المحروقات.

بحسب مصادر مطلعة على هذا الملف ابدت مخاوفها من اشتداد الازمة لاحقا في ظل عدم التيقن من تامين مصرف لبنان اعتمادات دعم جديدة.

المصدر: قناة المنار

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