اليمن: قوى العدوان تواصل جرائمها بحق المدنيين

استشهد 3 وجرح اثنان بقصف لقوى العدوان السعودي الاميركي الامارات على محافظة صعدة اليمنية، فيما شنت طائرات العدوان 16 غارة على ثلاث محافظات، بالتزامن مع خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري يمني “استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين بقصف سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على مديرية كتاف”.

وأشار المصدر إلى أن “قوى العدون ارتكبت 108 خروقات بينها تحليق 12 طائرة تجسسية في كيلو 16 وحيس والدريهمي والفازة، و20 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان استهدف بـ 13 غارة مديرية صرواح في محافظة مأرب، وشن غارة على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف”.

المصدر: موقع انصار الله