إعادة تشغيل الممر السككي بين ايران والبحر الأسود قريبا

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة سكك الحديد الايرانية سعيد رسولي أن الممر السككي غرب بحر قزوين بين ايران والبحر الأسود على وشك إعادة التشغيل. واشار سعید رسولي الى زيارة الوفد الايراني برئاسة وزير الطرق وبناء المدن الى ارمينيا مؤخرا، موضحاً أن “الخط السككي في منطقة جلفا الحدودية قد تم تعطيله بسبب الحرب في المنطقة، إلا أنه على وشك التشغيل مع ارساء السلام والمفاوضات التي جرت بين ايران وروسيا مع اذربيجان وارمينيا”.

ولفت الى أن “الجزء الشرقي من ممر شمال – جنوب السككي قد تم وصله بين بلدان الشمال ومياه الخليج الفارسي عبر خط سرخس – اينجه برون كما الجزء الوسط من هذا الممر عبر ميناء امير آباد وكاسبين سيتم وصله قريبا بالشبكة السككية للبلاد”.

كما نوه الى المفاوضات التي جرت مع رئيس مؤسسة سكك الحديد في ارمينيا عبر تقنية الفيديو كنفرانس مؤخراً والاتفاقات الناجزة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم وقرر الجانبان تبادل المعلومات حول الرسوم لتنفيذ الخارطة التنفيذية لبدء تبادل السلع عبر النقل السككي قريباً”. وأعرب عن أمله في التوصل الى رقم قياسي جديد في نقل سلع الترانزيت عبر سكك الحديد خلال العام الجاري.

المصدر: فارس