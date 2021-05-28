رياض سلامة : عمليات بيع الدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة Sayrafa ب 12 ألف ليرة للدولار الواحد بدءا من 31 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2021 - 15:12

رياض سلامة : عمليات بيع الدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة Sayrafa ب 12 ألف ليرة للدولار الواحد بدءا من 31 الحالي

منذ 1 ساعة 28 May، 2021
رياض سلامة
لبنان

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في بيان “ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة”Sayrafa” بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد.

اضاف: “استنادا الى ما تقدم، يطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتبارا من نهار الاثنين الواقع في 31 أيار لغاية نهار الاربعاء الواقع في 2 حزيران 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقدا. سيتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 3 حزيران 2021”.

وتابع “تدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصرا. مع الاشارة الى انه تم تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين تطبيق التعاميم ذات الصلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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